Premio Parodi | Tosca | grandi ospiti e i talenti della world music per la 15ma edizione

Nello stesso luogo sabato 15 alle 10.30 ci sarà spazio per la consueta giornata di studi del, con una tavola rotonda su Cantare a quattro in Sardegna: dai contesti rituali alla world ......e spesso messo in scena le opere (nel 2019 insignito assieme al teatro di Rifredi delUbu) ... Firenz e con " Amleto Take away" e il 28 ottobre al teatro Comunale Andreadi Porto Torre s. ...Dal 13 al 15 ottobre torna per la quindicesima edizione uno dei più importanti contest europei di world music, il Premio Andrea Parodi, ad onorare la memoria dell'indimenticabile voce dei Tazenda e ...foto di Melania Stricchiolo Si arricchisce ulteriormente il cast del 18° “Premio Bianca d’Aponte” di Aversa, il concorso per cantautrici diventato ormai un punto fermo nel panorama italiano della musi ...