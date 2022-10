Nuovo lutto per la Royal family | un dolore che si aggrava su Carlo dopo l’addio a Elisabetta II

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una nuova bomba mediatica si abbatte sulla, un dolorosoche colpisce ReIIIalla madre,II. Il 2022 si prospetta un anno davvero difficile per la, soprattutto dal momento in cui anche la Reginasi è spenta un annoil marito il Principe Filippo Duca di Edimburgo. Non molti mesi fa, inoltre, anche William e Kate hanno dovuto dire addio ad una persona molto cara, nonché la levatrice che ha seguito in passato la Duchessa e Principessa del Galles è venuta a mancare improvvisamente. Nel corso delle ultime ore, però, ecco che arriva una nuova brutta notizia devastante per la...