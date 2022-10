Isola dei Famosi | la teleimbonitrice parla a ruota libera e svela l’inconfessabile

VicenzaPiù

...protagonista di una gag con unodue concorrenti il quale, scoprendo che uno degli otto ignoti proveniva da Pantelleria, ha speso alcuni minuti a rivelare ai telespettatori le bellezze dell'...... sono morti dopo essersi arenati a nord - ovest dell'di Chatham, a circa 840 chilometri a est ... Moltidelfini erano già morti quando sono stati scoperti . Nonostante gli sforzi, non è stato ... Investimento strategico di Isola dei Tesori in Bauzaar per lo sviluppo del Sud Il 14 ottobre del 1962 un aereo spia U-2 statunitense (vecchi tempi, altro che satelliti!) che sorvolava Cuba rivela che l'Unione Sovietica stava ...Cucciolo di foca ucciso da turisti che volevano fare un selfie: una scena terribile raccontata da due costodi dell'isola Great Blasket al largo della contea di Kerry in Irlanda. L'episodio risale alla ...