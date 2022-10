Il Paradiso delle Signore 7 | Veronica e Ezio possono sposarsi davvero?

A differenzaaltre canzoni tipicamente estive, che hanno un tono leggero e frizzante, questa ... Il brano è stato scritto da Carboni a quattro mani con Tommaso, ex voce dei TheGiornalisti ...Vittorio (Alessandro Tersigni) trova una lettera scritta da Matilde (Chiara Baschetti) e a quel punto gli viene l'ispirazione giusta per lo slogan pubblicitario. Veronica (Valentina Bartolo) vuole ...Il Paradiso delle Signore 7, Veronica e Ezio possono sposarsi Il Paradiso delle Signore 7, Ezio e Veronica hanno impedimenti imprevistiLa televisione ha per noi un’accoglienza quasi materna, il tubo catodico ha quasi forma uterina. Noi cinquantenni ce la siamo ritrovata dalla nascita in poi, ...