“I più scarsi di sempre” Reazione a Catena | Liorni bacchetta le concorrenti Pubblico in rivolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Imbarazzo acon le Cri Cri. Durante il programma condotto magistralmente da Marco, le campionesse non hanno brillato e ilsi è molto risentito sui social. Come se cose del genere non potessero capitare insomma. Un finale no per le 3 ragazze, tutto qui. Tuttavia la cosa è quasi degenerata sui social, nel solito commento in diretta del programma. Il, o almeno una parte di esso, le ha definite infatti un po’ troppo “leggere”. In tanti le hanno criticate perché, secondo loro, più impegnate a ridacchiare dei loro errori che concentrarsi sul serio sul gioco. E invece le ragazze, piano piano, sfida dopo sfida, hanno vinto ma forse hanno dato dimostrazione di non aver preso molto seriamente la competizione. Cosa è successo e perché ilè ...