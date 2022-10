Governo | Meloni | “Con Berlusconi e Salvini ci vediamo più tardi”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ci vedremo più, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo, saremo pronti”. Così Giorgiaarrivando a Montecitorio per una nuova giornata di incontri, interpellata sul vertice dei leader di centrodestra previsto per oggi sul nodo delle presidenze di Camera e Senato . “Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell’Italia non è facile”, ha poi aggiunto commentando Matteoche ha assicurato che giovedì ci sarà il nuovo presidente del Senato. L'articolo proviene da Italia Sera.

