Governo | Giorgetti in pole per l’Economia Al massimo cinque ministri tecnici | Rocca o Bertolaso per la Salute

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il forzista Tajani sempre più accreditato per gli Esteri. Ipotesi Crosetto (FdI) per guidare lo Sviluppo economico

E poi lo conosciamo Salvini: passerà il tempo a creare problemi alMeloni. Ha già ... Voleva il Viminale e non lo avrà, ma la cosa più dirompente èall'Economia. Lo ha proposto Meloni ..."sicuro" al Mef. Effetto domino sul, tutti i ministriL'accordo definitivo nella maggioranza si dovrebbe siglare giovedì mattina prima della riunione del nuovo Parlamento ...Il forzista Tajani sempre più accreditato per gli Esteri. Ipotesi Crosetto (FdI) per guidare lo Sviluppo economico ...