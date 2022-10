Fiorello dal 28 novembre nel mattino di Rai1 con Viva Asiago 10!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)(US Rai) Buongiorno da. E’ tutto pronto per il debutto neldidello showman siciliano con10!. Il nuovo morning show, fa sapere l’ANSA, dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, e anche su Radio2 e RaiPlay, già da lunedì 28, dopo tre settimane di rodaggio sul web con ‘Aspettando10!’, dal 7. Mancherebbe comunque ancora la firma per quella che dovrebbe essere una riedizione di Edicola Fiore. Rosario aveva di recente dichiarato di voler ravre via, con ogni probabilità trasmettendo dal ‘glass studio’, il box trasparente all’esterno della storica sede di Radio Rai....

