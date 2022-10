L'HuffPost

... io che non ho avuto la vita, io che lotto tutti i giorni contro il mondo per mantenere ...liriche dai virtuosi ai più sfigati non c'entra il vil denaro non c'entrano i miliardi si sentein ..."Non èquante persone abbia colpito per un periodo così lungo, ma la gran parte di casi si riducono nell'arco dell'anno. Si dice che il covid è una malattia banale, che si prende e ... Facile dire più armi all'Ucraina. Le scorte occidentali stanno finendo La Nato ha chiesto al comparto bellico di aumentare la produzione. Blinken è in tour mondiale per trovare vecchie armi sovietiche da dare a Kiev. Marrone ...