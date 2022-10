Dopo un anno di Gualtieri a Roma mezzo Pd vuole farlo fuori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Al Campidoglio c’è poco da star sereni. Si avvicina, infatti, “il tagliando” del primodi governo della Capitale e nella maggioranza dem inizia a bruciare il fuoco che, fino ad ora covava sotto la cenere. La scorsa settimana il sindaco, Roberto, ha incontrato i consiglieri del Partito democratico per affrontare con estrema franchezza una serie di questioni, tra cui la difficoltà dei rapporti tra giunta e assemblea capitolina: una polemica, quella sul dialogo non sempre puntuale tra l’esecutivo e gli eletti, che è la cifra costante di tutte le amministrazioni. Cinque consiglieri del Partito democratico contro il sindaco di. Chiesta una verifica di maggioranza Questa volta però c’è un fatto nuovo: le dimissioni dell’ex capo di Gabinetto, Albino Ruberti, travolto dalle polemiche per il video ...

...17 miliardi di dollari all inizio del 2022 a soli 466 milioni di dollari a settembre di quest. ... Checksig è una startup cofondata dall ex dirigente di Intesa Sanpaolo :il primo round seed ......che ha perso di più quest'. Il titolo è vicino a dei minimi fondamentali e se dovesse bucare la soglia dei 4 euro, l'allungo ribassista spingerà i corsi fino ai 3,5 euro prima e ai 3,3 euro. ...Nel pre-partita c'era tanta voglia, in casa Milan, di dimostrare che la sconfitta di Londra fosse solo un'eccezione e le premesse, nei primi minuti di gara in un San Siro - come sempre ...Il primario di Pediatria del Perrino: «Vanno fugati tutti i dubbi». Entro due giorni l’esito degli esami al Policlinico di Bari ...