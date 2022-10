Djokovic all' Australian Open | Tiley frena | ' Da noi nessuna ingerenza'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A un mese dalle Nitto ATP Finals a cui si è qualificato per la quindicesima volta, per Novakè già tempo di pensare al 2023. La prima tappa è ancora incerta. La sua presenza al prossimo ...

Australian Open 2023,e i russi: la posizione di Tennis Australia Ora Tiley ha ...chiarito la posizione di Tennis Australia per quanto riguarda la presenza dei tennisti russi e bielorussi'......, Murray, Gasquet e Cilic. Attualmente numero 118 ATP, a Bergamo andrà a caccia di punti d'oro per riavvicinarsi a quella top - 100 che gli garantirebbe l'ammissione diretta'Australian ...Matteo Berrettini scenderà in campo alle 15.40 di oggi, all'Atp di Firenze, contro il tennista spagnolo Roberto Carballés Baena. In palio ci sono i quarti di finale del torneo toscano ...Pochi mesi e lo slam australiano andrà in scena come, si teme, un'altra telenovela sulla presenza del campione serbo ...