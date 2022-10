De Laurentiis | “Mamma mia che emozioni | grazie Napoli” 

Commenta per primo Con un post pubblicato sul proprio account twitter il presidente del Napoli, Aurelio De, ha commentato con 'mia che emozioni! Grazie Napoli!' la vittoria contro l'Ajax che è già valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League degli azzurri di Spalletti.Il tweet di Aurelio De, presidente del Napoli , dopo la vittoria per 4 - 2 contro l'Ajax e valevole per la qualificazione agli ottavi ottenuta: 'mia che emozioni! Grazie Napoli!!'.Con due turni d'anticipo il Napoli stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. Mai gli azzurri erano partiti così forte in questa competizione. Mai un percorso netto e le 4 vitto ...Il tweet di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la vittoria per 4-2 contro l’Ajax e valevole per la qualificazione agli ottavi ottenuta: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!”.