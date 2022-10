Covid | si torna al Green Pass? Pregliasco | “Nuove misure se contagi aumentano”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In Italia nella giornata di mercoledì 12 ottobre sono stati registrati 47.763 nuovida-19 (il giorno prima erano 65.925) a fronte di 244.746 tamponi molecolari e antigenici effettuati, rispetto ai 333.204 del giorno precedente. In totale i casiin Italia dall’inizio della pandemia sono 23milioni: dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.153 (ieri 48.345) per un totale che sale a 22.233.326. Si tratta di numeri che fanno riferimento a una risalita dei casi, ma contenuta grazie all’immunità data dai vaccini e dalla progressiva convivenza con il virus. Un aumento dei casi più sostanzioso potrebbe far pensare nuovamente all’adozione delche, fino alla fine di quest’anno, viene richiesto per accedere ad alcune strutture come le sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza ...