Chainsaw Man | Cane e Motosega | la recensione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Se c’è un Anime che aspettavo da tempo di vedere, quello è proprioMan! Reduce dalla visione della prima puntata, voglio condividere con voi le mie impressioni. Tratto dall’omonimo anime di Tatsuki Fujimoto, uscito sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2020, finalmente possiamo goderci questa storia anche in versione animata. Questo grazie allo studio Mappa che ne ha curato la trasposizione, facendo un ottimo lavoro su quello che riguarda la caratterizzazione dei personaggi e delle ambientazioni. E’ possibile vedere il primo episodio, uscito l’11 ottobre 2022 su Crunchyroll, ovviamente il doppiaggio in italiano è ancora un lontano miraggio, ma resta comunque estremamente godibile, visto e considerato l’uscita in simulcast con il Giappone.Man: La Storia di Denji e Pochita Protagonisti di questa storia ambientata ...

E se non basta questo motivo per vedere la trasposizione anime di uno shonen che non è uno shonen , allora ecco tutto ciò che dovete sapere prima della visione dell' anime di...Il mondo degli anime e manga giapponesi sta vivendo un vero e proprio momento di massimo splendore. Tra l'arrivo degli adattamenti animati di prodotti come, il ritorno di Bleach e il consolidamento sempre più imponente di opere come Demon Slayer, Dragon Ball e via dicendo, per gli appassionati del settore dell'intrattenimento a tinte ...Chainsaw Man dopo diversi giorni di attesa ha finalmente fatto il suo debutto con il suo primo episodio. Prodotto da Studio MAPPA, l'adattamento anime del ...Il primo episodio di Chainsaw Man è stato il più discusso di Twitter in tutto il mondo da conquistare la cima delle tendenze.