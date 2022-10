Bill Murray accusato di aver baciato e molestato sessualmente una donna sul set di Being Mortal

Dopo essere stato accusato di 'comportamento inappropriato' in aprile da una donna sul set di Being Mortal ,ha pagato all'assistente di produzione 100.000 dollari in cambio di riservatezza e per non intraprendere ulteriori azioni legali, secondo quanto riportato da Puck News. Ad aprile, Variety ...La sua attenzione si concentra principalmente sulla figura di, che in quel film ricopriva il doppio ruolo di attore e co - regista. E, dalla biografia di Geena Davis, non esce ...Trapelano i dettagli dell'incidente sul set di Being Mortal: Bill Murray è stato accusato di aver baciato e molestato sessualmente una donna dello staff di produzione. NOTIZIA di VALENTINA D ...Lo scorso aprile l'attore ha rischiato di essere espulso dal cast del film 'Being mortal' a causa di "comportamenti inappropriati" nei ...