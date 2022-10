Attesa per l' incontro Putin - Erdogan ad Astana Nato | sì ai sistemi di difesa per Kiev

Agenzia ANSA

...la tangenziale che delimita il territorio del comune di Parigi - e in particolare a porte d'Aubervilliers molti automobilisti negli scorsi giorni si sono messi indalle quattro del mattino...- Nel conflitto in Ucraina spiragli di trattativa diplomatica sono attesi dall'incontro di domani. Intanto Kiev sollecita l'invio di sistemi di difesa aerea. Nell'est del Paese ennesima strage di ... Attesa per vertice, Meloni e La Russa dal Cav a villa Grande - Ultima Ora Pazienti boarding, persone in liste di attesa infinite per ricevere una visita, medici non tutti competenti. Ecco la miccia che accende la violenza: “Nei Pronto soccorso italiani accadono almeno due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...