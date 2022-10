(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dall’aggressione verbale e fisica sono passati diversi giorni, ma il tempo non è servito a lenire i dolori del corpo e le ferite, più profonde, dell’anima. Giuseppe Villani, 80enne di Gambara (Brescia), è per tanti...

BresciaToday

Il 42enne avrebbel'genitore perché infastidito dal 'troppo rumore' che avrebbe fatto nello spostare alcune sedie in casa. Francesco Evangelista , questo il nome della vittima, ......riverso a terra in stato confusionale e, dopo aver richiesto l'intervento del 118, hanno accertato che il figlio gli aveva chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva... Anziano aggredito dai ragazzini al cimitero: "Coperto di insulti e preso a calci" L'anziano, che da una decina d'anni si occupa del verde pubblico del camposanto, è stato prima insultato e poi malmenato da uno dei minorenni componenti del gruppetto. Ha riportato una lesione ad una ...L'eccessivo consumo di energia è stato alla base della lite scoppiata tra un 79enne e la moglie residenti in un appartamento nel quartiere Madonna Alta di Perugia, un acceso diverbio che ha indotto i ...