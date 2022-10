Anziani | Blangiardo Istat | ' con tracollo fertilità in Italia anche figura nonno si ridimensiona'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “La caduta della fecondità nella popolazionena è qualcosa di drammatico. Un punto delicato sul quale non si è fatta sufficiente riflessione è che nella struttura della popolazionena andrannondosi le donne, cioè le potenziali mamme. Da oggi al 2070 si passerà da 12 milioni di donne in età feconda a 8 milioni. Tutto questo genera un processo per cuiladelrischia dirsi”. Così Gian Carlo, presidente, parlando a margine della conferenza stampa organizzata da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario pro la terza età. “È chiaro che la componente nonni è sempre molto presente nella popolazione. I nonni di oggi sono molto ...