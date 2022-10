Tutti i metodi per sospendere correttamente Windows 11

Leggi su wikitech

(Di martedì 11 ottobre 2022) Vuoi conoscere comeil tuo pc11 in maniera corretta ? Ok, allora in questo articolo andiamo a descrivere . Un metodo non esclude l’altro: possiamo benissimo preparare il PC con varidi sospensione, utilizzando quello più rapido o quello che preferiamo in quel momento.il PC con il tasto Sleep Se sul nostro computer è presente un tasto con l’icona “Zz” o con la scritta Sleep, possiamo utilizzarlo pervelocemente il computer senza dover fare nient’altro. Per evitare la pressione accidentale del tasto di solito è necessario premere FN+Sleep per avviarela sospensione del computer portatile; sui PC fissi invece il tasto Sleep è presente ...