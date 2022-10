Turiste belghe uccise a Roma | pirata della strada positivo ad alcol e droga

(Di martedì 11 ottobre 2022) commenta E' risultatoal test suilche ha travolto due, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, asabato sera. L'uomo è in stato di fermo, ...

È in stato di fermo l'uomo che la notte di sabato ha investito e ucciso due, cittadine del Belgio, sulla bretella della A24 a Roma . L'uomo è accusato di omicidio stradale plurimo e sarebbe risultato positivo ad alcol e al narcotest. Le due giovani, 24 e 15 anni, sono ...commenta E' risultato positivo al test su alcol e droga il pirata della strada che ha travolto due, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, a Roma sabato sera. L'uomo è in stato di fermo, accusato di omicidio stradale plurimo. L'incidente è avvenuto sulla bretella della A24 all'altezza di Tor ...Travolge due turiste uccidendole e fugge a piedi. Francesco Moretti, 40 anni, è stato fermato dalla polizia stradale dopo il drammatico incidente costato la vita a Jessy… Leggi ...Le ragazze erano scese dall'auto per soccorrere le vittime di un altro incidente. L'investitore, dopo averle travolte, è fuggito a piedi ...