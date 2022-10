Turiste belghe travolte e uccise | arrestato il pirata della strada | positivo ad alcool e droga

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma. Il conducente romano che nella tremenda serata di sabato scorso intorno alle 22.10 ha investito le duesulla A24 in direzione L’Aquila, ora, è statoe accompagnato direttamente in carcere. Loro, le due ragazze rimastedalla sua auto, quella sera in cui sembrava realizzatosi il sogno di una vita, quello di andare a Roma, volevano fare del bene ed essere d’aiuto: infatti avevano deciso di fermarsi per aiutare alcune persone che erano rimaste ferite in un incidente precedente. Le due ragazzeerano scese dall’auto, in prossimitàbretella dell’A24, all’altezza di Tor Cervara, al bivio tra la complanare e la direzione GRA. Qui stavano prestando soccorsi a dei feriti, e sono finite a loro voltada un’auto che le ha ...

Le due giovani, di 24 e 25 anni, sono state travolte all'altezza di Tor Cervara . L'uomo ... come nel caso delle due povere vittime".È stato arrestato e accompagnato in carcere dagli agenti della polizia stradale di Roma F. M. il 53enne romano che sabato alle 22.10 ha investito le duesul tronchetto della A24 in direzione de L'Aquila. L'uomo era al volante di una Smart, che è risultata intestata alla madre deceduta: ora è accusato di omicidio stradale, fuga e ...Le due turiste belghe di 25 e 24 anni erano scese dall’auto a noleggio per soccorrere alcuni automobilisti coinvolti in un precedente incidente sul tronchetto della Roma-L’Aquila, a Tor Cervara.È in stato di fermo il pirata della strada che sabato sera ha investito e ucciso due turiste belghe a Roma. Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, 24 e 25 anni, erano scese dalla loro auto a noleggio per ...