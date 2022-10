Sylla | ' ' Che squadra! Siamo state brave a rialzarci' '

Le parole della capitana azzurra Miryamdopo la vittoria dell'Italvolley sulla Cinavale la semifinale ai Mondiali... comincia con un ace di Lubian e aggredisce dai primi palloni la Cina con un servizio sempre molto ficcantecomplica il loro tentativo di giocare veloce al centro. Egonu epassano con ...Anche nel secondo set non cambia la dinamica, l’Italia scappa, ma le asiatiche questa volta riescono a rientrare con Gong, l’opposta che in questa frazione realizza 6 punti. Non basta per le Cinesi ...Lo scoglio dei quarti di finale è superato, era costato la zona medaglie in 4 olimpiadi su 6 (nel 2000 e nel 2016 l’Italia si arresa prima) e allora si può guardare con ...