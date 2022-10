Superbonus | via libera alla proroga anche per i lavori avviati a luglio

Sono ormai trascorsi due anni dalla conversione in legge del decreto Rilancio che ha dato ilal meccanismo di agevolazione fiscale in edilizia più controverso e contestato, il110%. In ...La primaper rimediare ad eventuali errori commessi nella compilazione del modello per la cessione del credito nell'ambito dele dei bonus casa ordinari è l'invio di una comunicazione ...Dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti, per la proroga delle villette al 31 dicembre valgono i lavori effettuati al 30 settembre.Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo ... comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma ...