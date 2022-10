Putin | chi è il generale «Armageddon» Sergei Surovikin «È spietato | gli attacchi a Kiev come ad Aleppo»

Sky Tg24

...di sanzioni di vasta portata per impedire il finanziamento della macchina da guerra di. ... Ciò significa lavorare a stretto contatto conla pensa come noi, rafforzare i legami già esistenti e, ...Commentichiede la pace è disposto ad abbandonare l'Ucraina aQuesta è la vera domanda Stefano Feltri direttore Non credo che sia accettabile la risposta "conseguire la pace con qualsiasi ... Guerra in Ucraina, chi sale e chi scende nel cerchio magico di Putin. VIDEO La Russia sta esaurendo le sue scorte di munizioni, mentre il processo decisionale del presidente Vladimir Putin si sta rivelando imperfetto. Lo zar ..."GLI DESSERO ALTRI MISSILE", "MA COSA STAI DICENDO", Lite in diretta tv tra Maria Teresa Meli e Tommaso Cerno sulle manifestazioni per la pace e la guerra in Ucraina [Video] ...