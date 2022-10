No | in Francia il pellet non costa la metà rispetto all’Italia

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’8 ottobre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mette a confronto il prezzo delin diverse nazioni europee. Secondo la grafica, in un negozio italiano della catena di bricolage Leroy Merlin ilcosterebbe 10,95 euro al sacco, mentre lo stesso negozio in, Spagna e Albania farebbe pagare ilrispettivamente 6,50 euro, 6,95 euro e 6 euro. Nei negozi francesi della catena “Centro Brico” – probabilmente Bricocenter, catena di bricolage che come Leroy Merlin fa parte del gruppo Adeo – una sacca dicosterebbe invece 5,69 euro. L’immagine contiene la foto di una sacca dida 15 kg venduta in Italia a 10,95 euro e si conclude con la frase: «Stessa truffa dei carburanti praticamente», alludendo al fatto che Si tratta di una notizia ...

Un altro aumento significativo è quello della legna e delche molti di noi usano per il ...ha conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa e......-, elettricità a rischio Quando gli operatori possono far salire il prezzo - I consigli per risparmiare Quanto costa usare gli elettrodomestici con il caro energia - Stufe ae legna ... Pellet, prosegue la corsa dei prezzi: in media 11 euro al sacco nell'Imperiese. Rincari anche in Francia L'avvertimento, in generale, è abbastanza semplice e dettato dal buonsenso: diffidare di promesse troppo allettanti ...Il Piano di Sobrietà Energetica della Francia mira a tagliare i consumi nazionali del 10% entro il 2024, rispetto ai livelli pre pandemia.