Milano Cortina 2026 | Malagò | “In ritardo con opere | è una corsa contro il tempo”

(Di martedì 11 ottobre 2022)– “In Italia ci siamo messi in condizione che se non abbiamo l’obbligatorietà di un evento e la certezza di una data, lenon le fai. La nostra sfida è una lottail, ora ci si sono messi anche i rincari e il caro energia, ma per noi le Olimpiadi in Italia sono qualcosa di ancora più importante, per la cultura e per le”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni, durante la presentazione della terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica. Poco primaaveva rimarcato l’esigenza di “andare ad una velocità diversa”, una volta “insediato il governo” e dopo la nomina del nuovo ad. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su ...

Per la prima volta abbiamo voluto fare un piano quinquennale in modo tale da arrivare al 2026, anno in cui si terranno le Olimpiadi invernali di". "Il 2024 diventa quindi una tappa ...Ho una visione un pochino più aperta e più laica verso altri aspetti, ma il mio obiettivo rimane lo sci in ottica2026. Però non è detto che non sia aperta ad altro. La curiosità è ...Per la prima volta abbiamo voluto fare un piano quinquennale in modo tale da arrivare al 2026, anno in cui si terranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina».La terza edizione della manifestazione organizzata dal Comitato italiano paralimpico si svolge dal 12 al 14 ottobre alla Fabbrica del Vapore ...