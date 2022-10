Milano | abusi sessuali in piazza Duomo Ecco la richiesta di risarcimento della vittima

...ha subito glipiù gravi vicino via Mazzini anche ripresi in un video finito online, nella prima udienza del processo per uno degli imputati, il 21enne Abdallah Bouguedra . Il Comune di...Ma non è tutto oro quel che luccica: tra molestie edi potere, un film che tratta della forza ... Un racconto che parte da Berlino e, fino a New York e Istanbul, in cui si possono ammirare ...Milano, 100mila euro di risarcimento per gli abusi sessuali in piazza Duomo a Capodanno. Questa la richiesta dei legati della giovane vittima ...La ragazza e il Comune di Milano sono parti civili nel processo. Nella notte di Capodanno almeno dieci ragazze vennero circondate e molestate da un branco di giovani. Non meno di 100mila euro. Questa ...