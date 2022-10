Maccabi Haifa-Juve | le pagelle di CM | tutti a picco con Allegri E se Atzili fa il fenomeno

Così l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di- Juventus di Champions League. 'La partita è importante, sabato prossimo ...La Juve fa visita alper il quarto turno della fase a gironi di Champions League . I bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la sconfitta di campionato contro il Milan e hanno l'obbligo di vincere per ...HAIFA (ISRAELE) - Brutto ko per la Juventus di Max Allegri, che perde (2-0) sul campo del Maccabi Haifa nella quarta giornata del gruppo H di Champions League. Decisiva a fini del risultato, la ...La Juventus affonda sul campo del Maccabi Haifa. In Champions League arriva una sconfitta che certifica il momento terribile della squadra di Massimiliano Allegri che ora vede anche molto distante la ...