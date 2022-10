Lavrov | Useremo il nucleare solo se la Russia rischia l' annientamento | Mercoledì vertice Erdogan - Putin ad Astana | Oggi il G7 con

L'HuffPost

Nuovo raid russi a Zaporizhzia, allerta generale nell'area. Onu e Biden condannano gli attacchi a Kiev definendoli 'brutali e inaccettabili'. Mosca: 'La Nato punta a ...In accordo con la sua dottrina nucleare, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l'annientamento della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei, come riporta la Tass. L'Onu intanto afferma che i bombardamenti russi di ieri sull'Ucraina "potrebbero aver violato" il diritto internazionale in materia di guerra. "Russia stato terrorista" ... Guerra Russia-Ucraina. Si riunisce il G7. Mosca: "Attenti all'escalation, aumentano rischi di scontro con la Nato" La guerra in Ucraina giunge al 230esimo giorno. Il ministro degli Esteri Lavrov dice che Mosca farà ricorso al nucleare solo se la Russia dovesse rischiare di essere annientata. Mercoledì Erdogan inco ...La minaccia nucleare nella guerra in Ucraina è sempre più concreta e i partner di Kiev temono ritorsioni gravi dalla Russia.