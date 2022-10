Gf Vip | il dramma di Carolina Marconi | ' Volevo adottare | sono stata raggirata' Cosa ha raccontato

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non solo Pamela Prati. Dopo il racconto del raggiro da parte del fantomatico Mark Caltagirone, si scopre che anchevittima di una truffa . Èla stessa concorrente a ...

Ma spunta il retroscena: 'È fidanzato' Gf, ildi Carolina Marconi: 'Volevo adottare, ma sono stata truffata' Da sempre desiderosa di diventare madre, la vippona è stata raggirata da una ...Entrato al Grande fratello come unin decadimento, il conduttore di Bim Bum Bam ha ritrovato la ... Filippo, e al supporto del pubblico, che lo ha riscoperto grazie al suo. "Vi avevo chiesto ...Non solo Pamela Prati. Dopo il racconto del raggiro da parte del fantomatico Mark Caltagirone, si scopre che anche Carolina Marconi è stata vittima di una truffa. È stata la ...Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip la bella Pamela Prati è stata chiamata da Alfonso Signorini per raccontare nuovamente a parlare ...