Ecco cosa c' è tra i suoi benefit | Juve | soffiata imbarazzante su Arrivabene

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unantus "patetica", un Massimiliano Allegri "supermilionario intoccabile" che di fatto ha rovinato squadra e campioni. E un Maurizio Arribabene, amministratore delegato dei bianconeri, umiliano a suon di sberleffi. Tony Damascelli, sul Giornale, regala righe violentissime alla Signora, subito dopo la brutta sconfitta 2-0 sul campo del Milan che sembra averne decretato fine dei sogni di gloria (la vetta, questo Napoli da corsa, è già lontana 10 punti mentre per qualificarsi agli ottavi di Champions sembrerebbe dover compiere un mezzo miracolo) e soprattutto una crisi senza fine. "Il Milan corre, lantus si ferma sul binario morto - spiega la penna del quotidiano di via Negri -. È bastato poco ai campioni d'Italia per vincere una partita contro un avversario anche patetico, nello spirito ormai smarrito, nel gioco lento e macchiato ...

