Cronaca | le ultime notizie di oggi 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano il maltempo in Italia con l'allerta gialla per quattro regioni e l'operazione contro la pedopornografia condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino che ha portato all'arresto di 3 persone

Sky Tg24

Passata l'emergenza Covid, il mondo della scuola è tornato alla normalità. Il bar dell'Umberto no. Parliamo di circa 1..200 studenti rimasti privi del servizio di buvette. Si è aperto un duello sulla ...Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano il maltempo in Italia con l'allerta gialla per quattro regioni e l'... Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre: allerta meteo gialla in 11 regioni La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “ Segnali sulla pelle ” con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione fa tappa a Messina. Promossa dalla SIDeMaST ...“Le garanzie sono quelle personali dello sceicco Faleh Khalid, nipote dell'emiro Tamim. Una figura importante della famiglia reale, che ha dato il consenso a ...