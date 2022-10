Champions League | i convocati dell’Ajax | torna Jorge Sanchez

RISULTATI: LE PARTITE DI QUESTA SERA I risultatitorneranno protagonisti già oggi, martedì 11 ottobre 2022, perché senza alcuna pausa arriviamo alla quarta giornata della fase ...... Distelfeld porta in vantaggio i padroni di casa, Juve subito sotto dopo pochi minuti 1' - Partiti: inizia il match di Youthtra Maccabi e Juve Formazioni ufficiali Maccabi - Juve Youth...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato così del momento della Juventus: "Il problema non sono i 10 punti dal primo posto. Il fatto è che ...Fari accesi sulla quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, disponibile in streaming su NOW (121 partite su 137 a stagione), e in particolare sulle difficili sfide che attendono ...