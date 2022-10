Volantino Conad ‘Super settimana’ | le offerte dal 12 al 18 ottobre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sta per prendere il via la “Super settimana”. Una sette giorni diimperdibili a partire da martedì 12fino a mercoledì 18. La società cooperativa rinomata per la grande varietà e la qualità dei suoi prodotti mette a disposizione dei suoi clienti grandi sconti su una grande varietà di prodotti in vendita. Quali sono i prodotti in offerta Con l’arrivo dei primi freddi non possono mancare le castagne che i supermercatimettono in offerta a soli 4.99 euro al chilo e anche l’uva di stagione è in vendita a prezzi ribassati, solo 1.69 euro al chilo. Grande offerta sul Grana Padano, a solo 1.19 euro all’etto ed è possibile contare su una grande varietà di prodotti nelle macellerie del supermercato: salsicce a soli 7.90 al chilo, bocconcini di suino a ...