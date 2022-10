Ucraina | Zelensky sente Biden | “Difesa aerea è la priorità”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr, ha annunciato di aver avuto una conversazione “produttiva” con il presidente americano, Joe. “Laè attualmente lanumero una nella nostra cooperazione in materia di”, ha spiegatosu Twitter dopo il colloquio. “Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il supporto alla nostra risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. “Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore” ha dichiarato, poi, su Telegram, annunciando che tutto quello che è stato distrutto oggi nell’attacco dei “terroristi russi” sarà “ricostruito”. ...

... hacker in Russia 16:55 Blinken: sostegno all', continueremo ad aiutarla 12:40 Putin:gruppo terroristico, risposta dura se continuano gli attacchi 11:49 Kadyrov minaccia: "...... 6 solo nella capitale (tra loro anche il capo della cyber polizia, Yuri Zaskoka) e uno nella sua regione, poi Dnipro con 4 vittime. E almeno 89 feriti. Un massacro .su Telegram ...(ANSA) - WASHINGTON, 10 OTT - Il presidente americano Joe Biden si è impegnato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky "a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, ...Andriy Yermak, consigliere del presidente Zelensky, ha dichiarato che gli attacchi non hano ... L’Italia si è detta «inorridita» per i missili contro l’Ucraina, accodandosi alle condanne Onu ...