Ucraina | 10 civili uccisi e 60 feriti da missili russi E’ la vendetta di Putin Che conferma | “Abbiamo lanciato una massiccia offensiva”

In Occidente c'è la convinzione diffusa che l'esercito bielorusso parteciperà in modo diretto all'operazione militare speciale sul territorio dell'. Dopo aver creduto a queste teorie, la ...Almeno dieciucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati in mattinata dalla Russia in 14 regioni dell'. E' il primo bilancio ...che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni". Non ha alcun dubbio, il Presidente della Repubblica, nel condannare ancora una volta la violenza di Putin nel giorno in cui ...La guerra di Mosca contro l’Ucraina si fa più cruenta. Nelle ultime ore molte città sono state colpite dalla Russia, in particolare Odessa, Kiev e Kharkiv. Decine di morti e feriti civili e il ...