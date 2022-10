Sviluppo rurale e giovani | un binomio urgente e possibile

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Zogno. Il futuro dei territori rurali dipende dalle nuove generazioni. Con questa responsabilità, under 30 provenienti da tutto il territorio nazionale sono riuniti da oggi al 12 ottobre per la prima edizione del Forum Leader; per definire nuove visioni, per rendere la qualità della vita nelle aree rurali competitiva e sostenibile. Isono chiamati a presentare la loro visione di futuro ai rappresentanti dei 200 GAL italiani che, dal 13 al 15 ottobre, in seno al Forum Leader 2022, si confronteranno su sostenibilità e valorizzazione del capitale sociale, culturale e ambientale delle aree rurali. Obiettivo comune: riflettere sulla strategia Leader (Collegamento fra azioni didell’economia) e su come capitalizzare al meglio quanto fatto dai GAL nella prospettiva della programmazione europea ...