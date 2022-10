“So la verità” Antonino Spinalbese | bomba su Ginevra Lamborghini | smascherata al GF Vip 7

(Di lunedì 10 ottobre 2022)e lasual GF Vip 7. A causa delle frasi su Marco Bellavia, la scorsa settimana l’ereditiera è stata squalificata dal reality show ed è ritornata alla vita di tutti i giorni. Un’uscita che ha fatto discutere tanto e che continua a essere argomento di discussione anche all’interno della casa. Tra i vipponi più ‘scossi’ per l’uscita dalla casa dic’è sicuramente, che con l’ereditiera aveva intrecciato un bel rapporto di amicizia. L’hairstylist si è confidato con alcuni coinquilini, raccontando come l’assenza diinizi per lui a farsi sentire: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ...

Grande Fratello

... senza paura, ad avventurarsi in balletti e scenette divertenti per comunicarescientifiche. ...Di Pietro, @profdipietro Instagram content This content can also be viewed on the site it ......Per quale motivo Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai divorziato Ecco lasul ... tanto che Belen Rodriguez ha avuto una figlia daSpinalbese durante la lontananza da ... Obbligo o Verità - Grande Fratello VIP | GFVIP 7