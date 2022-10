Sharing mobility | in Italia è boom dei monopattini Tutti i numeri

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La mobilità condivisa (“”) è in continua crescita nelle nostre città, Milano e Roma in testa. Nel 2021 l’uso dei servizi di condivisione dei vari mezzi di trasporto (auto, scooter, bici, monopattino) è tornato ai livelli pre-pandemia: i viaggi realizzati con questa modalità sono stati circa 35 milioni (+61% rispetto al 2020). Le flotte crescono e diventano sempre più leggere, piccole ed elettriche (l’83% dei noleggi avviene per un veicolo di micromobilità): quasi 90 mila veicoli nel 2021 tra(più della metà), bici (31%), scooter (10%) e auto (7%), con il 94 e mezzo per cento a zero emissioni. Cresce, di conseguenza, anche il fatturato, arrivato a 130 milioni di euro (+52% rispetto al 2020). Segnali più che positivi per il 2022, visto che i noleggi nei primi sei mesi hanno registrano un aumento del 113% a ...