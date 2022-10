Presentata la 1000 Miglia 2023 | 5 giorni di gara dal 13 al 17 giugno

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Brescia, 10 ott. - (Adnkronos) - Lasi presenta con una sorpresa: saranno 5 le giornate diche, dal 13 al 17, impegneranno le 405 auto ammesse al via da Brescia. La Corsa si svilupperà fra Brescia, Roma e ritorno lungo un percorso di oltre 2.000 km. Dopo la partenza da Viale Venezia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima; la seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma; la terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo innella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell'Abetone, Modena e Reggio ...

