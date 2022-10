Morte turiste belghe a Roma | è omicidio stradale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Cominciano a delinearsi le dinamiche che hanno portato allaJessy Dewildeman e Wibe Bijls, le duesull’A24-Teramo all’altezza di Tor Cervara. Denunciato il pirata della strada che ha investito le dueSecondo le fonti delle Forze dell’Ordine, il pirata della strada sarebbe stato al momento denunciato. Si sta valutando in queste ore, la possibilità di un suo arresto. L’uomo, un autista privato NCC, aveva investito le due giovanissime ragazze, non fermandosi per dare i primi soccorsi e proseguendo la sua fuga a piedi per non essere rintracciato. Sul nostro giornale, in esclusiva ci sarà a breve l’intervista alla mamma di una delle vittime. Soccorrono i feriti di un incidente e vengono falciate da un pirata della strada: ecco come sono ...