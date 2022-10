Morte Brighenti | calcio italiano in lutto per la scomparsa dell’ex attaccante

Il mondo del calcio in lutto per ladi Sergio. L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana è deceduto questa notte, a 90 anni, a causa di un malore improvviso. Ne ha dato notizia la Lega di Serie A, con un ...viveva a Milano con la moglie insieme alla quale ha cresciuto i due nipoti, dopo la prematuradel figlio. L'ultima sua visita a Modena è di poche settimane fa per assistere al ...FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Brighenti: tutta la famiglia nerazzurra ricorda con affetto la figura dell'ex centravanti. Il calcio italiano è in ...E' morto all'età di 90 anni Sergio Brighenti, ex attaccante di Modena, Inter, Triestina, Padova, Sampdoria e Torino . Nove volte in Nazionale, Brighenti è stato il primo giocatore azzurro a segnare un ...