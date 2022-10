Lecce | la partita di Umtiti contro la Roma in pillole | dettagli e curiosità

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’uomo in più della difesa delè Samuel. Il 28enne arrivato a fine agosto ha finalmente giocato la sua prima gara da calciatore giallorosso. All’Olimpico, palcoscenico degno al curriculum del francese,non è affondato insieme alla sua squadra. Dopo il gol di Smalling, le occasioni di marcanista arrivavano a numerosi. Nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: il grande colpo dell’estate scenderà in campo?: per Baroni tentazionela Salernitana: subito addio con il grande colpo del calciomercato estivo? Calciomercato: colpo last minute in arrivo in attacco ...