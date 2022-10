Istat | 1 cittadino su 4 a rischio povertà o esclusione sociale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nel 2021 poco piu’ di un quarto della popolazione e’ adi poverta’ o(25,4%), quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3%) e al 2019 (25,6%). Lo rileva l’nel report Condizioni di vita e reddito delle famiglie anni 2020 e 2021. In lieve peggioramento la disuguaglianza nel 2020: il reddito totale delle famiglie piu’ abbienti e’ 5,8 volte quello delle famiglie piu’ povere (5,7 nel 2019). Questo valore sarebbe stato decisamente piu’ alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie. Il reddito netto medio delle famiglie e’ di 32.812 euro annui nel 2020. Gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) ne hanno limitato il calo (-0,9% in termini nominali, -0,8% in termini reali). Nel dettaglio nel 2021, il 20,1% delle persone residenti ...

