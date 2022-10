Inter | le idee di Inzaghi per la sfida al Barcellona

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Due vittorie consecutive e ora arriva il ritorno importante contro ilin Champions League:ha un’idea per ladel Camp Nou Due vittorie consecutive e ora arriva il ritorno importante contro ilin Champions League:ha un’idea per ladel Camp Nou. Non potendo contare ancora sul ritorno di Lukaku e con l’infortunio di Correa, il tecnico vuole sicuramente centellinare le forze in attacco. Sicuro del posto è Lautaro che contro ilha già segnato, ma la sorpresa dipotrebbe essere quella di spostare Mkhitaryan sulla trequarti e far rifiatare Dzeko, match winner col Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

