Il processo a Air France e Airbus per il disastro aereo nell’Atlantico del 2009

... che nei mesi scorsi ha incalzato il governo per accelerare ildi riforma. L'approvazione ...agli anziani (oltre che ai minori e ai disabili) deve forse essere garantita en pleina ...L'intelligenza artificiale di SmartStreamper la gestione delle eccezioni popolerà ... Inoltre, sarà in grado di fornire suggerimenti all'utente o di automatizzare completamente il, ...Sul volo Air France, che si inabissò nell'oceano Atlantico l'1 giugno 2009, viaggiavano i tre trentini Zortea, Zandonai e Lenzi.SmartStream, il fornitore di soluzioni di Transaction Lifecycle Management (TLM ® ), annuncia oggi il lancio della versione 7 di SmartStream Air, per controllare ulteriormente la gestione delle eccezi ...