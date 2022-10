Il caricabatterie universale non risolverà il problema dei rifiuti elettronici

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Qualcuno ha ildel (inserire modello di smartphone a scelta)?». Dal 2024 questo siparietto – che sarà per forza capitato a casa di amici o parenti almeno una volta – non si ripeterà più. Martedì 4 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge che obbliga i produttori a dotare i dispositivimessi in commercio di un’unica porta di ricarica, quella Usb-C (utilizzata ad oggi dai dispositivi Android, per intenderci). La direttiva del “cavetto unico”, proposta in primis dall’eurodeputato Alex Agius Saliba, del gruppo di centro-sinistra dei Socialisti e Democratici, ha ricevuto ampi consensi, passando in Parlamento con 602 voti favorevoli, 13 contrari e otto astenuti. Riguarderà smartphone, tablet, fotocamere, e-reader, cuffie, dispositivi satellitari, console di videogame e casse portatili: per i computer portatili ...