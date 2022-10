Iker Casillas nella bufera dopo un tweet L’attacco del calciatore Josh Cavallo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ha fatto coming out l’anno scorsol’ha combinata grossa. Con unconfessava, ieri, di essere omosessuale attirando l’attenzione di molti e di. A questoera seguita la risposta del collega Puyol che scriveva: «È il momento di raccontare la nostra storia». Poi ilè stato cancellato e l’ex portiere del Real Madrid ha spiegato che il profilo Twitter era stato hackerato. Una versione che non ha convinto molti. «Mi hanno hackerato l’account. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, con la comunità LGBT.» Per moltivoleva scherzare per poi rendersi conto di essere scaduto nel cattivo gusto e di aver commesso uno scivolone non da poco (con ...