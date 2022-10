Harry fuori di sé “Si è spinto oltre il punto di non ritorno”

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 ottobre 2022)controllo dopo l’ennesimo fallimento. Questa volta si tratta del suo libro di memorie che sarebbe dovuto uscire quest’inverno con la promessa di creare una nuova bufera su Carlo e la Famiglia Reale. Ma secondo gli esperti, il volume “non vedrà la luce”. Ormai il Principe si ètroppo in là e non riuscirà a ottenere quello che vuole., il libro di memorie non vedrà la luce Il libro di memoria cheaveva in serbo di pubblicare nei prossimi mesi pare si sia arenato. Il contenuto sarebbe troppo compromettente perché prende di mira suo padre Carlo. Ma ora che è diventato Re, la situazione si è fatta troppo delicata. Secondo fonti vicine ae Meghan Markle, la coppia è in una situazione di stallo, è indubbio se procedere con la pubblicazione. Infatti, è ...