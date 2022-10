Giuseppe Brindisi esplode | “Fermati! Fermati!” | urla fuori controllo in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Durante ladi Zona Bianca,si è lasciato andare a uno sfogo contro un’ospite. Lite in studio(Screen da Twitter)Con l’avvio della nuova stagione televisiva sono ricominciati anche i talk show. Sebbene alcuni non abbiano fatto pause ad agosto, a causa delle elezioni politiche del 25 settembre, in ogni caso tutti hanno dato il via alla nuova edizione 2022/2023. Anche Zona Bianca è quindi ricominciato nel suo classico appuntamento della domenica sera e, condotto da, affronta in ogni puntata i temi più caldi. Durante ladi domenica 9 ottobre, però,ha affrontato la questione dei diritti LGBTQI+ in Russia e delle recenti regole imposte a ...